Co z Karolem Strasburgerem w "Familiadzie"? TVP odpowiedziała na plotki

TVP oświadcza krótko i jednoznacznie

Niemal natychmiast pojawiły się plotki o tym, że Babiarz miałby z kolei "przejąć" "Familiadę" od Karola Strasburgera. Takie informacje, powołując się na "rozmowy za kulisami", podał w poniedziałek "SuperExpress". Choć cytowany w tekście Strasburger potwierdzał, że "dotarły do [niego] (...) wiadomości, że ktoś ma [go] zastąpić", mówił również, że "jeżeli takie propozycje miałyby nastąpić, to najwyżej w stosunku do kogoś, kto jest kompletnie obcy i zewnątrz". Nie mógłby to więc raczej być Babiarz, związany z TVP praktycznie od zawsze.