Maciej Dolega rozstaje się z TVP Info. Trafił tam trzy lata temu z TVN24

Gdy Dolega odchodził z TVN do TVP Info, pisał: "TVP to miejsce, w którym rozpoczęła się moja przygoda z telewizją. Wciąż mam tu wielu przyjaciół. Cieszę się na nowe wyzwania, których teraz będzie dużo więcej". Jego decyzja spotkała się z negatywnym odbiorem wśród części widzów. Do tego stopnia, że Dolega był zmuszony wyłączyć komentarze w swoich social mediach.