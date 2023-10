"Kampania bez kitu": Radomir Wit i Dariusz Joński drwią z nieobecności Kaczyńskiego na debacie w TVP. "Nawet Holecka mu nie pomoże"

- Jak to świadczy o liderze Zjednoczonej Prawicy, architekcie zmian ostatnich lat, że nie chce iść do miejsca, gdzie [...] powiedzieć przychylnego obecnej władzy, to jak nic nie powiedzieć, bo to bardzo delikatne określenie zjawiska, które tam występuje, a wieńczone jest uśmiechami Danuty Holeckiej do Jarosława Kaczyńskiego. I mimo to Jarosław Kaczyński nie chce się spotkać z Polakami w debacie, tymi, których ci liderzy reprezentują - zauważył Wit.