Skandaliczne słowa o nożowniku z placu zabaw. "To wygląda na zainscenizowane"

Chodzi o fragment programu, kiedy Sianecki nawiązał do słów premiera Morawieckiego, straszącego wyborców gangami imigrantów na przykładzie Lampedusy. - Pan premier ma na szczęście swoich wiernych wyznawców, bo on powiedział te słowa, ale nie wszyscy potrafią to sobie zwizualizować. I w takim momencie wkracza nie kto inny, jak Janusz Kowalski. I to jest kreacja na wysokim... no nie, bez przesady. Chciałem powiedzieć "poziomie" - mówił Sianecki.