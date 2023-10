Zakpili z rzecznika PiS. Pokazali, co robił po studiach

Przypomnijmy, że Bochenek pracował jako prezenter pogody do 2014 r., gdy w wyborach samorządowych dostał się do rady powiatu wielickiego. Wiosną 2015 r. został poproszony o poprowadzenie konwencji PiS, na której przedstawiono Andrzej Dudę jako kandydata na prezydenta Polski. To otworzyło mu drogę do polityki: w styczniu 2016 r. zastąpił Elżbietę Witek na stanowisku rzeczniczka rządu, a w czerwcu 2017 r. dostał stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.