TVP zrobiła to celowo? Podczas wywiadu Holeckiej z Kaczyńskim zabrakło jednego

Według wicepremiera "jeśli raz się otworzymy, to będziemy mieli powtórkę z tego, co jest na Zachodzie", twierdząc, że unijny wymóg przyjęcia chociażby 10 tys. uchodźców oznacza nawet do miliona imigrantów w wyniku różnych dodatkowych akcji np. łączenia rodzin. Ani słowem Kaczyński nie zająknął się o aferze wizowej, która od kilku tygodni rozpala media. Przypomnijmy, że CBA wkroczyła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z podejrzeniami o korupcję przy procesie wydawania wiz dla setek tysięcy pracowników z Azji i Afryki.