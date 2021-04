Kamil z show TVN reaguje na hejterskie komentarze. "Idealni, żeby skrytykować"

Kamil i Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jak dotąd sprawiają wrażenie najlepiej dobranej pary. A przynajmniej takiej, która rzeczywiście stara się poznawać i budować swój dopiero co rozpoczęty małżeński związek. Co ciekawe, to im początkowo widzowie nie dawali szans, podkreślając niedobranie przez ekspertów i różnicę wieku.