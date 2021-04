Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tego o niej nie wiedzieliście

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkręciła się na dobre. Pary są już po ślubach i krótkich wakacjach. Teraz uczestników eksperymentu czeka odnalezienie się wspólnie w rzeczywistości, co w niektórych przypadkach już rodzi konflikty. Na dobrej drodze zdają się być Izabela i Kamil. Dostali potężne wsparcie od rodziny, która kibicuje ich małżeństwu. Internauci już słusznie zwracają uwagę, że Izabela i Kamil mają takie wsparcie w rodzinie, jak Agnieszka i Wojtek z poprzedniej edycji "Ślubu". A w ich przypadku to wsparcie było kluczowe w tworzeniu świetnej relacji, która trwa aż do dziś.