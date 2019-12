Kamil Lemieszewski wygrał "Big Brothera". To najlepsza decyzja widzów

Kamil Lemieszewski to kolorowy ptak drugiej edycji "Big Brothera". Znienawidzony przez mieszkańców luksusowej willi, jest kochany przez całą Polskę.

Kamil Lemieszewki został drugim zwycięzcą programu "Big Brother" i zgarnął 100 tys. zł oraz auto . Kiedy Gabi Drzewiecka ogłosiła werdykt, w studiu zapadła kilkusekundowa cisza. Pozostali mieszkańcy domu Wielkiego Brata nie wykazali dużego entuzjazmu, okazując raczej zaskoczenie. Musiało minąć przynajmniej kilka sekund konsternacji, by prowadzący zreflektowali się, że jednak laureatowi należą się oklaski, do których musieli zacząć zachęcać sami.

Nie jest tajemnicą, że Kamil wzbudzał ogromne emocje. Jedni go pokochali, drudzy wręcz przeciwnie. Bez wątpienia to Lemieszewski nadawał tempo w show. Dzięki niemu cokolwiek się tam działo, a uczestnikom puszczały nerwy.

Kamil Lemieszewski wygrał "Big Brothera"

Kamil Lemieszewski był jednym z bohaterów, który doskonale zrozumiał konwencję reality-show. Do samego końca żartował, prowokował dyskusje. Nigdy tak naprawdę nie było wiadomo, czy to, co mówi jest prawdą, żartem, a może kompletnie zmyśloną opowieścią. Jak wtedy, kiedy opowiadał, że walczył z pijanymi Mongołami czy wyleczył samemu raka. To dodatkowo podsycało atmosferę w domu Wielkiego Brata i przed telewizorami.