"Big Brother". Kamil Lemieszewski mówi, na co przeznaczy nagrodę

Kamil Lemieszewski wygrał drugą edycję "Big Brothera" w TVN7. Wraca do domu z czekiem na 100 tys. zł i samochodem. A także z nową miłością. Zdradził, na co przeznaczy pieniądze.

Lemieszewski był najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem tej edycji "Big Brothera". Aktor i model zgarnął główną nagrodę, choć był nominowany niemal non stop w ostatnich tygodniach trwania programu. Zwycięzca show TVN7 pojawił się w "Dzień dobry TVN". Tam opowiedział, na co chce przeznaczyć wygraną.

Wszedłem do domu z zamysłem, że ma to być zabawa, ale przemieniło to się w zupełnie co innego – w wojnę emocjonalną i falę nienawiści przeciwko mnie - przyznał.