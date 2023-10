"Kabaret na żywo" tonął? Pokazali wyniki oglądalności

"Moi drodzy, do mojego poprzedniego posta zakradł się oczywiście chochlik. Zapraszam w niedzielę na 20 do Polsatu, ale oczywiście na film sensacyjny z moim ukochanym Jeffem Bridgesem. 'R.I. P. D.' Film miał premierę w 2013 roku, ale moim zdaniem wcale się nie zestarzał. Drugi błąd, który zauważyłem w moim poście to taki, że można zlikwidować TVP, ale nie jego Ducha" - napisał z przekąsem Robert Górski, gdy już było wiadomo, że 22 października wieczorem widzowie nie zobaczą "Kabaretu na żywo".