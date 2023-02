Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o życiu po programie. Tak poznała nowego partnera

"Często otrzymuję pytania, co u mnie po programie. Żyję jak żyłam i nic się u mnie nie zmieniło. No może poza tym, że jestem szczęśliwa u boku wspaniałego faceta. Psychologowie powtarzają, że aby poznać miłość trzeba wychodzić z domu. Jestem żywym przykładem na to, że nie trzeba. Moja miłość dosłownie zapukała do moich drzwi przed emisją programu" - wyjaśniła.