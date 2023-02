Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest ciężko chora. "Nasze życie stanęło w miejscu"

Ze słowami wsparcia od racji do sekcji komentarzy ruszyły jej fanki. Piszą Asi, żeby była silna i wierzyła, że wszystko dobrze się skończy. Post skomentował nawet Piotr Mosak, psycholog ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "To nie kara, tylko tak po prostu się stało. Nie ma co rozkminiać, tylko brać się do roboty. A kiedy będzie brak sił, mieć kogoś, kto będzie obok, na kogo zawsze możesz liczyć, aby po chwili słabości znów stawić czoła".