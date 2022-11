Justyna Pochanke ostro o rządzie i Kościele. "Banda starych dziadów zgotowała kobietom piekło"

- Banda starych dziadów, małych ajatollahów zgotowała kobietom piekło. Trzyma rękę na kobiecym gardle i brzuchu - mówiła Justyna Pochanke w najnowszym wywiadzie dla "Newsweeka". Wieloletnia prezenterka TVN i TVN24 bardzo ostro wypowiadała się na temat zmian w ustawie aborcyjnej, którą nazwała "zbrodniczą". I uważa, że kiedy opozycja dojdzie do władzy, to powinna zapewnić usuwanie ciąży "na życzenie" do 12. tygodnia.