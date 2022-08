Wymowny gest na festiwalu. TVN odcina się od Piotra Kraśki

To był wyraźny sygnał nie tyle dla widzów, co dla samego Piotra Kraśki. Dziennikarz nie pojawił się ani na sekundę w okolicznościowym materiale o zespole "Faktów" pokazanym na festiwalu w Sopocie. Po Kraśce, którego ostatnie problemy były wizerunkowym obciążeniem dla stacji, nie ma już śladu. Nawet w wspominkowych materiałach.

TVN wyraźnie odcina się od Piotra Kraśki. Najwyraźniej było to widać podczas ostatniego festiwalu Top of The Top

Źródło: AKPA , fot: AKPA