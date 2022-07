Piotr Kraśko od połowy czerwca nie prowadzi "Faktów TVN". Już nie wróci?

Wirtualne media dowiedziały się w nieoficjalnych rozmowach, że powrót dziennikarza do "Faktów" wcale nie jest oczywisty i nic nie jest jeszcze przesądzone. - Nikt w redakcji tego nie wie. Może wrócić, jeśli już nic nie wypłynie do mediów o jakichś jego niewłaściwych zrachowaniach. Stacja czeka do końca wakacji, aż sprawy się unormują - podało anonimowe źródło i dodaje: - Obecnie dochodzi do zdrowia, to może potrwać nawet kilka miesięcy. Stacja więc może spokojnie czekać na rozwój wypadków i reagować w miarę ewentualnego pojawiania się nowych wiadomości.