Kamil Durczok wściekły na TVN. "Żal pomieszany ze złością"

Choć przez 10 lat Kamil Durczok miał wysoką pozycję w TVN i niezaprzeczalnie to z jego udziałem "Fakty" osiągały kolejne sukcesy, zdobywając coraz to większą widownię, władze stacji postanowiły wymazać go z historii TVN24. Gdy w miniony poniedziałek na antenie świętowano 20-lecie istnienia i emitowano masę archiwalnych materiałów, ani razu nie pojawiła się na nich twarz Durczoka.