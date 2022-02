Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chciała uderzyć Tomka w twarz? "Musiałam być opanowana"

Dziewczyna mocno przeżyła tę sytuację, choć wielu fanów programu stanęło po jej stronie. - Strasznie się czułam, siedząc na tej kanapie. Poczułam się trzy razy taka, jak jakiś wieloryb. To było bardzo przykre doświadczenie. No i miało to skutki, bo naprawdę to jest mega słabe, jak cały internet się zastanawia, czy jestem za gruba, czy jestem w porządku. To było mega krępujące (...) i upokarzające - wyznała w specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia".