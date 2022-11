Jonathan Pryce z "The Crown" o odkryciu na temat księcia Filipa

Jonathan Pryce (znany m.in. z "Gry o tron" czy "Dwóch papieży") w najnowszym sezonie "The Crown" wciela się w postać księcia Filipa. Podczas uroczystej światowej premiery w Londynie powiedział nam, czego dowiedział się o mężu królowej Elżbiety dzięki pracy nad postacią. "Wszystko, co dotychczas wiedziałem, to to, co przeczytałem w gazetach, że był zamknięty w sobie i zawsze popełniał gafy. A im więcej dowiadywałem się o nim, tym bardziej rozumiałem, jak wspaniały miał intelekt, zainteresowanie nauką i przyrodą. Mój szacunek dla niego bardzo urósł. Ludzie, którzy znali go osobiście, mieli do powiedzenia o nim same dobre rzeczy. Jak wspaniałym był człowiekiem i jak dobrze było być w jego towarzystwie."