Joanna Opozda jest samotną matką. Nie chce oddać synka do żłobka

Joanna Opozda o synku. "Nie chcę tego robić mojemu dziecku"

Gwiazda całkowicie podporządkowała swoje życie Vincentowi. Przeprowadziła się z mieszkania do domu z ogródkiem (podobno nie podając byłemu partnerowi nowego adresu), w którym syn może się swobodnie bawić. Stara się tak organizować sobie czas, by jak najwięcej poświęcać go właśnie synkowi. Nie chce oddawać go do żadnej placówki. – Chodziłam do żłobka i mam traumę z tego okresu. Nie chcę robić tego mojemu dziecku. Choć oczywiście nie mogłabym sobie na to pozwolić, gdyby nie pomoc mamy – mówi w wywiadzie dla "Twojego Imperium".