Skandale, konflikty i dramy 2022. Strzelanina u Opozdy, wojna między Kurzopkami a Smaszcz i siarczysty policzek na Oscarach

Później były kolejne "rewelacje", które jak z kapelusza wyciągała Smaszcz. To, że Kurzajewski i Cichopek milczeli, tylko ją rozjuszało i motywowało do kolejnych wyznań. Doszło nawet do tego, że kobieta wtargnęła do domu swojego eks, by odwiedzić byłą teściową (powodem było zadanie pytania odnośnie samopoczucia... psa). I to był jedyny moment, gdy Kurzajewski powiedział "dość". W rezultacie zgłosił zachowanie Smaszcz na policję.