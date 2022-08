Joanna Krupa wspomina trudne początki w TVN. "Nie raz chciałam odejść z programu"

Dziś jest jedną z największych gwiazd TVN, choć ponad dekadę temu jej początki w stacji nie były takie łatwe. Joanna Krupa w rozmowie z Wirtualną Polską przyznaje, że podczas kręcenia pierwszego sezonu "Top Model" nie czuła się na planie komfortowo i miała poczucie, że ekipa nie do końca rozumie angaż jej osoby do projektu. Prowadząca show bez ogródek mówi, że nie raz przez to miała chęć zerwać kontrakt i odejść z programu. Jednak jedna z bliskich jej osób dopingowała ją, by robiła swoje i nie zważała na docinki kolegów z planu. O kim mowa? Dowiecie się tego, oglądając nasz materiał wideo.

Rozwiń