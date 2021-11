Jest przewlekle chora. Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła diagnozę

- To jest fajne, że mam w nim wsparcie. Inny na pewno by się wystraszył. Jestem naprawdę dumna z mojego męża, bo powiedział, że jakoś to przetrwamy, damy radę. Czuję się bezpiecznie. Zaopiekowana. Paweł jest moją ostoją. Gdy wracam do domu, ktoś tam jest, ktoś czeka. Czuję jego wsparcie w każdym momencie - powiedziała. Myślicie, że uda im się jednak stworzyć relację na dłużej?