"Ślub od pierwszego wejrzenia": z ograniczenia kontaktów nici. Wizyta mamy wyprowadziła Kasię i Pawła z równowagi

Czarę goryczy przelało szczere niedowierzanie psychologa, gdy dowiedział się, że Kasia kontaktuje się z mamą "15 do 20 razy" dziennie. – Kiedy masz czas dla męża? – dopytywał ostro. Kiedy wywołany do tablicy mąż przytaknął, że często do kryzysu w związkach przyczyniają się nadopiekuńczy rodzice, Kasia nie wytrzymała. Urażona ucięła dyskusję wyrzutem, że jest "zła i niedobra", i nie chciała dalej rozmawiać na ten temat.