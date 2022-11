Jerzy Połomski nie żyje. Znane są pierwsze szczegóły pogrzebu. Gdzie spocznie artysta?

Jerzy Połomski zmarł w szpitalu z powodu infekcji. Informacje na ten temat przekazała jego menadżerka Violetta Lewandowska. To ona zajmie się także kwestią pogrzebu gwiazdora, który nie miał żadnej rodziny. Nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci, a jego jedyna siostra, która także nie założyła rodziny, odeszła latem tego roku. Gdy kobieta zmarła, Połomski mówił o tym, jak ma wyglądać jego nagrobek. Chciał, by miejsce spoczynku oznaczono klasyczną formą grobowca pasującego do otoczenia.