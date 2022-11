Nie żyje Jerzy Połomski. Ostatnie miesiące życia spędził w ośrodku. Nie miał rodziny, trafił tam z dwiema walizkami

W czasie pandemii Połomski i inni pensjonariusze mieli ograniczoną możliwość spotykania się ze sobą, zakazano również odwiedzin. To ostatnie nie dotknęło Połomskiego, który nie miał rodziny. Najbliższą mu osobą była menadżerka i to właśnie jej przepisał swoje mieszkanie. Wokół tej sprawy pojawiły się kontrowersje. Plotkowano bowiem o zapisie, który nakazywał kobiecie zajmowanie się artystą aż do jego śmierci.