Jerzy Kryszak naśmiewa się z władz Polsatu. Żal mu sopockiego kabaretonu

- Widocznie prezesowi wraz z zarządem i kierownikiem artystycznym nie jest do śmiechu. [...] Kiedyś zauważyłem na widowni mężczyznę, który robił różne grymasy, ale na pewno się nie śmiał. Po zakończonym przedstawieniu ów przyszedł do garderoby po autograf. Zapytałem go, dlaczego się ani razu nie zaśmiał. "Ze wstydu. Nie mam trzech zębów z przodu", odpowiedział. Może ktoś w Polsacie ma podobny problem? - pytał ironicznie w rozmowie z Plejadą.