Jerzy Kryszak ostro skrytykował PiS. Jego występ na festiwalu w Sopocie bije rekordy popularności. A internauci komentują

Jerzy Kryszak na scenie kabaretowej działa wystarczająco długo, by dobrze wiedzieć, na co najlepiej zareaguje publiczność, przed którą występuje, i co poruszy widzów przed telewizorami. Jego ostatni show był skrojony tak, aby mówiono o nim nieco więcej niż o innych popisach. Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 Kryszak zaprezentował piosenkę "o szczęśliwej Polsce" - przeróbkę hitu zespołu Vox sprzed 22 lat "Szczęśliwej drogi już czas".