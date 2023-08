Jerzy Kryszak ma beznadziejne zdanie o politykach. Poraża go ich bezmyślność

- Taki ktoś, kto nie umie mówić, kaleczy język angielski i występuje w parlamencie europejskim, to żenujące. Ja, który języka nie znam, słyszę, że on kaleczy, więc niech albo się nauczy, albo niech mówi po polsku, ktoś go przetłumaczy. [...] Obieżyświat się zrobił, mówca, poliglota. Tu już jest wstyd. [...] Ale to jest naprawdę cudowne. Bycie gamoniem to jest wspaniała nieumiejętność. A że jednego i drugiego to nie peszy, że jest bęcwałem...? - rozłożył ręce Jerzy Kryszak.