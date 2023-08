Marcin Szczurkiewicz z Kabaretu Skeczów Męczących o żartach z polityków. "Czasem faktycznie mamy problem"

Marcin Szczurkiewicz, Kabaret Skeczów Męczących: Wybory to czas wzmożonej aktywności politycznej, a kiedy więcej się dzieje, mamy więcej tematów, więc nie możemy narzekać na ten czas. Kabaret żywi się tym, co się dzieje dookoła i co interesuje ludzi. A polityka bardzo interesuje wiele osób, a ponadto - jest wspólnym punktem odniesienia: wszyscy się mniej więcej orientują, co się dzieje w polityce. Nie musimy wymyślać żadnych zastępczych tematów, sprawdzać, co się ludziom spodoba, a co, jak się okaże, wcale ich nie zainteresuje - w jakimś sensie pomysły same do nas przychodzą. Kiedy pilnie obserwujemy sytuację i reagujemy, mówimy w skeczu o tym, co widzą wszyscy, to wtedy taki skecz ma siłę rażenia, jak nie przymierzając, granatnik wystrzelony w zamkniętym pomieszczeniu.