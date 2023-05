Jerzy Kryszak zaśpiewał "Szczęśliwej Polski już czas". Czy to będzie hymn opozycji?

Inni zastanawiają się: "ciekawe, co poczuli wyborcy PiS-u, którzy siedzieli na widowni. Może coś dotarło?". Są też opinie, że słowa piosenki nie odnoszą się jedynie do PiS-u, ale "do obu stron sceny politycznej", do polityków z lewa i prawa. Co na to artysta?