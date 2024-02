Jeden pączek u Gessler kosztuje 22 złote! Czy warto się skusić?

Czy pamiętacie święte oburzenie w nagłówkach, gdy za słodki przysmak w Tłusty Czwartek w cukierni Gessler trzeba było zapłacić 18 złotych? Z dzisiejszej perspektywy, wtedy to była okazja. Tak, cukiernia Słodki, Słony podniosła ceny i dziś jeden pączek kosztuje 22 złote. Drogo? Jagodzianki z tego miejsca ostatniego lata były jeszcze droższe: trzeba było za jedną zapłacić 28 złotych. I oczywiście, że to zrobiłam, by o tym napisać.