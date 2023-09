Jarosław Jakimowicz jednak nie zagości u Moniki Jaruzelskiej. Obraził się za komentarze jej widzów?

"[...] To prymitywie chamstwo, które udaje kulturę, obraża mnie. Obraża w Twoich progach, bo to Twój profil. To chamstwo nawet nie rozumie, że to przede wszystkim brak kultury skierowany w Twoją stronę. Są tak głupi, że tego nie kumają. Ja nie jestem od nadstawiania drugiego policzka. Obrażasz mnie? To spodziewaj się tego samego. Zaraz będą piszczeć 'ale cham, ale odpisał'. Nie pasuje Ci, buraku jeden z drugim, to nie oglądaj" - zwrócił się Jakimowicz na profilu Jaruzelskiej na Instagramie.