Jakimowicz wylewa żale. "Uwierzyłem jej, a ona mnie sprzedała"

"Tak próbują odciąć mnie od mediów, a Was od prawdy, ale kij im w oko jak to się mówi" – przypomina na wstępie Jakimowicz. Wszyscy dobrze jednak pamiętają, że jego zachowanie zawsze budziło skrajne emocje, ale przez cały czas to właśnie on pozostawał na posterunku. W przeciwieństwie do prezenterek, które zmieniały się jak w kalejdoskopie.