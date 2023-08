Jakimowicz uderzył w TVP Info. "Moja żona popłakała się, jak jej to pokazałem"

- Mój adwokat, Artur Wdowczyk, przyjaciel Rachonia, nie stawił się w sądzie i nie odwołał sprawy. (…) Zapadł wyrok [Jakimowicz został prawomocnie skazany w tym roku. Musi zapłacić 10 tys. zł grzywny, 5 tys. na PCK plus koszty procesowe - przyp. red.]. Pokłóciliśmy się, Wdowczyk skończył ze mną współpracę. Poprosiłem Michała, żeby porozmawiał z nim. Palcem nie ruszył. Powiedział mi: "Co mnie to obchodzi, to są twoje sprawy" - wyznał Jakimowicz.