Janusz Dzięcioł z "Big Brothera" zginął w wypadku. Wreszcie zakończono śledztwo

Janusz Dzięcioł zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Białym Borze. Mężczyzna dobrze znał to miejsce, znajdowało się bardzo blisko jego domu. 6 grudnia 2019 r. doszło tam do zdarzenia o tragicznym finale - Dzięcioł kierował samochodem, nie zatrzymał się, by przepuścić pociąg. Pojazdy zderzyły się, 65-latek zmarł na miejscu. Wszystko wydarzyło się na kilka dni przed jego 66. urodzinami.