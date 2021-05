Jan Pospieszalski tłumaczy się z kontrowersyjnego odcinka "Warto rozmawiać". Dziękuje widzom za wsparcie

- Widzę działania sprzeczne z wynikami badań naukowych jeżeli chodzi o maseczki, widzę bezsens lockdownu z wszystkimi tego skutkami. Spotykam się z pacjentami, którym odmawia się leczenia i to jest tragiczne, że ludzie są pozbawieni tej pomocy. (...) Myślę, że to zbiorowe zabójstwo, bo ludzie są zmuszani do tych absurdalnych zachowań - powiedział dr Zbigniew Martyka.