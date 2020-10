Znów zakochany. To piękna absolwentka ekonomii i psychologii

Jakub z "Rolnik szuka żony" długo nie miał szczęścia w miłości. Zanim zgłosił się do programu, miał na koncie kilka nieudanych związków. Najbardziej przeżył rozstanie z kobietą, która zdradziła go z jego kolegą.

Po tym rozstaniu znajomi Jakuba zgłosili go do "Rolnik szuka żony". Nie spodziewał się, że zostanie wybrany przez produkcję, ani tego, że w programie odnajdzie wielką miłość. A jednak! Na tyle zauroczył się Anną z Poznania , że postanowił stworzyć z nią związek. Niestety, kilka miesięcy po emisji i ta relacja przeszła do przeszłości.

- Myślałem, że to będzie miłość na wieki. Byłem bardzo zakochany, a ten program to potęgował i to bardzo. Jednak prawdziwe życie pokazało, że za dużo nas różni. Ale nie żałuję ani jednego dnia spędzonego z nią i jej synem. To była dla mnie ważna lekcja - dodał.