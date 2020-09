"Rolnik szuka żony": Anna z szóstej edycji znowu jest zakochana!

- Na zdjęciu rzeczywiście byłam z mężczyzną. Od jakiegoś czasu spotykamy się i jestem, póki co naprawdę szczęśliwa. Szczerze przyznam, że nie sądziłam, że będę jeszcze się tak czuć, ale jak to mówią: "pojawi się w najmniej oczekiwanym momencie" i tak też było. Nie chcę narażać go na opinię innych, dlatego też za dużo o nim mówić nie chcę. Nie jest to osoba publiczna i nie ma też nic wspólnego z programem. To uczucie pojawiło się nagle i mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej, bo zarówno dla mnie, jak i dla Jasia on jest również przyjacielem i kimś, na kim możemy polegać.