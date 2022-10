Jakimowicz wściekły na TVN za dokument o JPII. Porównał pedofilię do skandali Durczoka

- Wciąż wciska się nam te lukrowane obrazki z kremówką. Po co? Zamiast świętych obrazków zobaczmy prawdziwe ludzkie oblicze. Zanim zaczniemy go oskarżać bądź bronić za wszelką cenę, najpierw spróbujmy go zrozumieć. Z tą wiedzą nie jest łatwo, ale bez tej wiedzy zrozumieć Wojtyły się nie da - mówił w rozmowie z WP Marcin Gutowski.