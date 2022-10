"Słyszał, ale nie wysłuchał". Czy Janowi Pawłowi II zabrakło współczucia dla ofiar pedofilii?

"Najpierw polegało to na tym, że się przede mną obnażał, gdy zostawaliśmy sami. Później wykorzystywał spowiedź, by mnie molestować. Pewnego wieczoru duchowny wszedł do pokoju, gdy James przebierał się do spania. Całował jego penisa, mówiąc, że dzięki temu zbliża go do Boga, że oczyszcza go właśnie ze wszystkich jego grzechów. Gehenna Jamesa trwała niemal dwadzieścia lat".