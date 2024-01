Jakimowicz o swoich zarobkach. "Nie mam fajnego życia"

- Jak poszedłem po czterech latach do kierowniczki "Pytania na śniadanie" i mówię: "słuchaj cztery lata pracuję za te same pieniądze", inflacja, wszyscy płaczą, że im niedobrze. (…). "Chcę mieć więcej pieniędzy. Dołóżcie mi ze trzy stówy chociaż do tego 1300 zł.". (…). Za połowę pieniędzy, które mam za program w kontrze, to ja już nie mam fajnego życia, muszę się rozglądać za robotą - wyznał Jakimowicz.