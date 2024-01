Jakimowicz zarobił miliony w TVP? "Wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem"

Do grona "milionerów z TVP" miał też należeć Jarosław Jakimowicz. Do takich ustaleń doszedł Piotr Krysiak, autor głośnych książek "Dziewczyny z Dubaju", który wygrał w sądzie z Jakimowiczem, gdy "gwiazdor TVP" oskarżył go o zniesławienie. "Udało mi się dotrzeć do zarobków najbardziej kontrowersyjnego ‘prezentera’ TVP Info. Jarosław Jakimowicz zarobił prawie dwa miliony w 3,5 roku. Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego" - napisał Krysiak na Instagramie.