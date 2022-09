Jakimowicz kpił z Wałęsy. Internauci sprowadzili go na ziemię

Co innego jednak, gdy żart jest sytuacyjny, a sam zainteresowany śmieje się z dowcipu, a co innego, gdy żart jest otwartą kpiną. Komentujący nie omieszkali napisać prezenterowi, co sądzą o jego wpisie. "Ale z ciebie kawał głupka!!!", "Po co dawać takie zdjęcia. Pan Wałęsa jest schorowany, chciałby pan dożyć jego wieku", "Skoro dorośli ludzie nie mają szacunku do starszych, to potem się nie dziwmy, że młodzi ludzie też tego szacunku nie okazują..." - piszą zniesmaczeni.