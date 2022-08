Ekspertka bez litości dla Jakimowicza. "Granica została przekroczona"

Kilka dni temu Jakimowicz skierował swoją uwagę na Pawła Deląga, którego nazwał oszustem, odnosząc się do jego orientacji seksualnej. Potem dorzucił do swojego "grona zainteresowania" Macieja Dowbora, który pochwalił Deląga za spokojną reakcję na zachowanie Jakimowicza. Eks-aktor w przypadku męża Joanny Koroniewskiej sugerował jakieś problemy rodzinne, ale dość powiedzieć, że nikt nie bierze go na poważnie.