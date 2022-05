Jarosław Jakimowicz wulgarnie wyzwał TVN. Komisja Etyki TVP wreszcie podjęła decyzję

Wulgarny wpis Jakimowicza został potępiony w mediach społecznościowych. Na reakcjach internautów się nie skończyło. Do Komisji Etyki TVP wpłynęła skarga. Paweł Mielewczyk napisał w swoim liście, że jest oburzony wyzwiskami skierowanymi do dziennikarzy TVN. "Można kogoś nie lubić, ale to nie znaczy, że można wyzywać publicznie osoby pracujące w konkurencyjnej stacji TVN" – stwierdził. Dodał, że wpis Jakimowicza "niszczy reputację Telewizji Polskiej".