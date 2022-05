Jarosław Jakimowicz pod lupą. Wpłynęła na niego skarga do KRRiT

W programie "W kontrze" gwiazdor wdał się w pyskówkę ze swoją koleżanką Agnieszką Oszczyk. - Wczoraj użalałaś się, Agnieszko, nad losem Ukraińców, którzy zamieszkują Trójmiasto. Że są karani przez tych kontrolerów. Jestem ciekaw, czy kontrolerzy ruchu drogowego, tak zwane kanary, oglądali ten konkurs, czy to, że dostaliśmy od Ukrainy zero punktów za nasz występ, a my im daliśmy 12, będą bardziej ich karać czy mniej? - perorował Jakimowicz.