Jakimowicz komentuje dymisję Kurskiego. Dziwne słowa o "bladym strachu"

Czytając jego wpis, trudno zgadnąć do końca, co miał na myśli. Plotki mówią m.in. o tym, że Kurski być może trafi do sztabu wyborczego PiS albo zastąpi Piotra Glińskiego. Co wspólnego ma to z dziennikarzami i posłami opozycji? To przypuszczalnie wie tylko Jakimowicz.