Jak wyglądało "Od przedszkola do Opola" od kuchni? Uczestniczka odsłoniła kulisy

"Od przedszkola do Opola" to dziś kultowy program, który na lata przed wszelkimi talent show dawało uzdolnionym muzycznie dzieciom prawdziwe pole do popisu. Wielu fanów z chęcią wraca do wspomnień i archiwalnych nagrań. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się kulisy show. Jedna z uczestniczek opowiedziała, jak wyglądały.