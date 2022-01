Michał Juszczakiewicz zniknął z ekranów lata temu. Czym się dziś zajmuje?

Michał Juszczakiewicz w młodości regularnie grał w popularnych filmach i serialach, jednak widzowie zapamiętali go przede wszystkim z roli prowadzącego "Od przedszkola do Opola". Dziecięca wersja "Szansy na sukces" została zdjęta z anteny prawie 15 lat temu. Dla Juszczakiewicza było to zamknięcie pewnego etapu, ale nie pożegnanie z telewizją.